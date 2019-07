Lutto nel mondo della Cisl: è morto Giuseppe Genio, per anni segretario dei metalmeccanici della Fim Napoli

Lunedì 29 Luglio 2019, 20:08

Si è spento a Firenze Giuseppe Genio, sindacalista della Cisl di Napoli che per anni ha guidato la Fim, la categoria dei metalmeccanici. Nato a Pomigliano d'Arco nel 1941, Genio ha cominciato la sua attività lavorativa negli anni '70 quando fu assunto dall'Alfa Sud, a quei tempi la più grande azienda metalmeccanica del Mezzogiorno. Viene eletto delegato della Fim Cisl nell'area impiegati. Proprio in quegli anni in cui si affermano avvenimenti che hanno fatto la storia del sindacalismo confederale meridionale, assunse il ruolo di promotore della valorizzazione della giustizia sociale, del lavoro, della crescita socio-economica dei lavoratori e dello sviluppo industriale di Napoli e del Sud. Nel 1973 Peppe (come lo chiamavano gli amici) diventa un operatore della Fim di Napoli ed insieme ad altri giovani nel giro di pochi anni, avrebbe raccolto l'eredità del precedente gruppo dirigente della Fim partenopea. È stato Ssgretario generale della Fim di Napoli nel '77 e successivamente, con lo scioglimento dei comprensori e con la costituzione della Provincia, diviene segretario provinciale. Per le sue grandi capacità professionali fu eletto segretario della Cisl di Napoli.Genio è stato un dirigente di forte spessore politico, soprattutto nella costruzione di rapporti umani, umile, pronto ad aiutare tutti, con una spiccata affettuosità verso i compagni e particolarmente verso i lavoratori che lo vedevano quasi come un padre di famiglia, oltre che loro mentore per preparazione e competenza. Stimato ed apprezzato sia nelle Istituzioni che nel mondo imprenditoriale, ha partecipato alla firma di importanti accordi, prima con la Intersind (l'associazione sindacale delle aziende a partecipazione statale) e poi con Confindustria su tante vertenze e protocolli. È stato il promotore del primo contratto d'area torrese-stabese. Ha dato, inoltre, un grande contributo anche all'ufficio studi della Cisl nazionale avviando diverse generazioni di giovani sindacalisti. Da anni si era trasferito a Firenze, ma sempre presente ai tanti appuntamenti della Cisl a Napoli.