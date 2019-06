M5S, 58 senatori a Salvini: «Commissariate il sindaco de Magistris»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 08:00

Commissariare de Magistris. È questa, in sostanza, la richiesta formulata da 58 senatori del Movimento Cinquestelle al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Conti disastrati, incapacità gestionale, dubbi sui bilanci» i motivi addotti dai grillini nell'interrogazione scritta inviata al leader leghista. Primo firmatario, il senatore Vincenzo Presutto, divenuto spina nel fianco del sindaco che, da par suo, ne ha sminuito il peso politico ricordandone il passato da staffista al Comune di Napoli.«L'incapacità gestionale dimostrata in questi anni dal sindaco Luigi de Magistris ha portato la città a una forte riduzione delle risorse finanziarie necessarie per garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture del territorio. Malgrado lo stato di predissesto, la gestione finanziaria continua a essere del tutto fallimentare, con l'incapacità dell'amministrazione di riscuotere i crediti mentre spende con interventi di somma urgenza, che comportano costi di realizzazione maggiormente elevati», è la premessa durissima di Presutto nel testo inviato a Salvini nonché al Ministro dell'Economia Giovanni Tria per chiedere «quali misure intendano adottare per assicurare il normale funzionamento del Comune e una corretta gestione economica, finanziaria e patrimoniale a fronte della forte inadeguatezza e incapacità gestionale che oggi lo caratterizza» individuando una presunta violazione dell'articolo 97 della Costituzione (buon andamento della pubblica amministrazione).