M5S apre alle civiche: «Ma senza De Luca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 13 Ottobre 2019, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ovviamente chiudono ad un patto in Campania Fico e Di Maio. Ma chiude pure il ministro Spadafora che dell'intesa con Zingaretti fu il regista. È una porta chiusa all'idea avanzata dal segretario Pd per seguire il modello umbro anche nelle altre Regioni: per i grillini quello (per ora) rimane un caso isolato. Specie in Campania dove il Pd tiene in campo il governatore uscente De Luca: «Mai con lui». E con il Pd? «Il partito dovrebbe prima depurarsi da De Luca», attacca la capogruppo in Consiglio regionale Valeria Ciarambino che però fa un'apertura: «Stiamo pensando, per la prima volta, a liste civiche».