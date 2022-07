M5S, grandi manovre in Campania: le sirene di Di Maio per Puglia, Conte «corteggia» Moronese

Attendere, prego. Nella galassia Cinquestelle in Campania la parola d'ordine è aspettare lo sviluppo degli eventi perché in questo complesso passaggio politico scegliere dove e con chi schierarsi potrebbe rivelarsi più rischioso di un salto nel buio. Già ieri, per esempio, in Consiglio regionale qualche consigliere faceva alcune riflessioni a bassa voce: la verità è che a quello che un tempo era il granitico M5s della Campania la prima scissione operata da Luigi Di Maio con Insieme per il futuro è già costata tanto. «Figuriamoci ora un altro scisma all'interno del gruppo che non meno di un mese fa ha scelto di restare fedele a Giuseppe Conte», è la posizione più ricorrente. E dunque se in Consiglio regionale campano per ora la partita è finita 3-3 (Ciarambino, Aversano e Cirillo con Di Maio; Cammarano, Ciampi e Saiello con Conte) proprio dalla Campania potrebbe rinvigorirsi un'onda lunga carica di incertezze che al momento presenta un ulteriore, grande punto interrogativo: con la riduzione del numero dei parlamentari, quanti posti e candidature «blindati» potrà garantire Di Maio ai suoi adepti? Il neopartito del ministro degli Esteri è quotato nei sondaggi poco oltre il 2%, ma «il progetto è ambizioso - dicono - certamente cresceremo». Può essere, ma se anche i contiani dovessero dividersi al loro interno, non è detto che tutti vadano con «Luigino».

In Campania sono convinti che della compagine di governo i filo-draghiani D'Incà e Patuanelli potrebbero presto trasmigrare anche nelle file del Pd. E se domani al Senato avverrà la prima conta, fondamentale per comprendere i margini di sopravvivenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi, i sussurri interni portano al nome di Sergio Puglia, senatore di Portici, consulente del lavoro e segretario della presidenza di Palazzo Madama, indicato tra quelli più «sensibili» all'ipotesi di abbandonare la nave di «Giuseppi» e magari passare con Di Maio, del quale in passato è stato tra i seguaci più fedeli senza poi seguirlo nell'avventura di Ipf. Inoltre, la tentazione di aggirare alcuni totem del Movimento (come il vincolo del doppio mandato) resta forte anche in chi è rimasto fedele all'avvocato di Volturara Appula tanto che un quotato deputato m5s campano come il salernitano Angelo Tofalo ieri andava ripetendo: «È necessario confermare il vincolo dei due mandati prima del voto di mercoledì per non dare adito a sospetti di strategie di pochi che vogliono mantenere la poltrona sulla pelle degli italiani». Una frase che la dice lunga sul clima di veleni e sospetti che il M5s sta vivendo in queste ore. E d'altra parte non sono soltanto le sirene di Di Maio a sibilare in questo momento. Anche i «cacciatori di teste» mandati da Conte - per motivi uguali e contrari - sono entrati in azione. «Almeno in Campania il M5s mantiene il suo zoccolo duro - è il ragionamento di uno di loro che preferisce rimanere coperto - la scissione di Di Maio non sembra aver creato scossoni incontrollabili e i nostri elettori votano il simbolo Cinquestelle o, se delusi come pure è accaduto negli ultimi tempi, disertano le urne. Ecco perché Giuseppe sta tentando di recuperare alcuni scontenti che si erano allontanati». Il nome più ricorrente è quello della senatrice casertana Vilma Moronese, ora nel Gruppo misto dopo essere stata espulsa dal partito nel febbraio 2021 perché si rifiutò di votare la fiducia proprio al governo Draghi.

Insomma, «l'operazione recupero» punta a rilanciare i territori attraverso il ritorno a casa di esponenti Cinquestelle della prima ora. Un tentativo che mira a far rientrare nell'alveo del Movimento anche l'eurodeputato sannita Piernicola Pedicini che, non a caso, ieri ha dichiarato come un'eventuale caduta di superMario non sarebbe certo una sciagura: «L'opzione Draghi a vita - spiega Pedicini - è uno dei peggiori esercizi di antidemocrazia che l'Italia abbia mai conosciuto. Piuttosto, l'eventualità di un ritorno anticipato alle urne, comunque vada, non potrebbe che sortire l'effetto opposto: fine del governo insalatissima della finta unità nazionale, per ridare finalmente vita a una maggioranza di governo contrapposta a forze politiche di opposizione, come in ogni sano Paese civile e democratico che si rispetti». Oltre all'eurodeputato beneventano Conte potrebbe ricondurre all'ovile anche altri due parlamentari europei come Ignazio Corrao e Rosa D'Amato, siciliano il primo, pugliese la seconda: il granaio del Sud per i grillini non va mai abbandonato.