M5S, DeMa sicuro: «Conte farà un nuovo movimento e si accorderà con Letta»

«Credo che Conte farà a breve il capo di un nuovo movimento, non saranno più i 5Stelle come li abbiamo conosciuti fino ad ora e su cui molti avevano riposto speranze di cambiamento che hanno totalmente tradito. Sarà un movimento che cercherà un accordo con Letta per provare a costruire un nuovo centrosinistra». È l'opinione del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che a Tagadà su La7, ha aggiunto: «Il M5s per come lo abbiamo visto è ormai finito. Si erano presentati come la novità dicendo che non sarebbero mai andati con altri partiti e invece sono stati capaci di andare con tutti in un'ammucchiata politica senza precedenti: stanno con Berlusconi, Renzi, il Pd e la Lega».

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Napoli, il flop del debito ingiusto di de Magistris costa 75mila euro LA SANITÀ Sanità pubblica in Calabria,de Magistris: «Situazione...

Secondo il sindaco, l'ex premier Conte «cercherà di trasformare il Movimento in un partito moderato ma credo che l'operazione non riuscirà perché Grillo continua a essere il capo politico, ed è andato a fare le consultazioni da Draghi, e con il tempo verrà fuori il fallimento delle politiche vaccinali e della programmazione che, e lo dico con dispiacere e rispetto, va soprattutto in campo al Governo Conte».

«Il video di Grillo è terribile, indegno, sessista perché si scaglia contro la presunta vittima ed è ignorante perchè un capo politico dovrebbe sapere che le vittime di violenza molto spesso denunciano dopo diversi giorni. Grillo è un giustizialista che si finge garantista. È un video da cui tutti dovrebbero prendere le distanze» ha poi detto de Magistris, rispetto al video di Beppe Grillo in difesa del figlio accusato, con altri, di violenza sessuale. Secondo de Magistris, «forse l'unica attenuante di Grillo è che è un padre ma sbaglia anche qui perché ritengo che abbia danneggiato anche il figlio che è innocente perché la Costituzione dice che si è colpevoli solo dopo sentenza definitiva».

«Come sindaci delle aree metropolitane abbiamo chiesto al Governo di porre fine a questa dialettica, diatriba, conflitto, ambiguità tra Stato e Regioni e abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di pensare di più ai cittadini perché l'esasperazione sta arrivando al giro di boa» ha infine spiegato il sindaco riferendo dell'incontro che oggi i sindaci delle aree metropolitane hanno avuto con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. «Il generale Figliuolo dice che siamo in guerra - ha aggiunto de Magistris - ma noi la guerra l'abbiamo persa un anno fa non programmando bene i vaccini, l'abbiamo persa non programmando bene su scala nazionale e ora la stiamo perdendo perchè in alcuni luoghi si vaccina male e allora dico io pensiamo alla ricostruzione»