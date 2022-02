M5S, De Luca contro Conte e Di Maio: «Sic transit gloria mundi...»

«lo ammetto non ho capito la questione Conte-Di Maio. Sic transit gloria mundi...». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. «Sulla vicenda cinquestelle si è gridato uno scandalo, si è denunciato un intervento della magistratura su un partito - spiega - è l'unico caso in cui la magistratura c'entra niente, c'è stato ricorso di alcuni iscritti, nessuna intrusione». Poi ribadisce che il Movimento 5 Stelle ha «tradito la speranza di rinnovamento e questo è un danno per la democrazia».

Ne ha per tutti, De Luca. Anche per Elisabetta Belloni: «Ha deciso di andare a pranzo con un ministro e di pubblicare considerazioni che a mio parere un responsabile dei servizi di informazione si deve risparmiare. Non ci sono bandiere di partito che tengono - ha aggiunto - chi è responsabile va a pranzo a casa sua e se ne sta da sola. In Italia abbiamo ormai visto di tutto...».

E ancora, De Luca definisce «lo spettacolo fornito dalle forze politiche» in occasione dell'elezione del capo dello Stato «francamente sconcertante, è evidente che questo sistema non regge, abbiamo scontato la balcanizzazione del Parlamento italiano, delle forze politiche. C'è da essere pessimisti, sarebbe atto eroico avere fiducia». «La democrazia italiana è ad un bivio - chiosa De Luca - si sta cominciando a ragionare su sistemi elettorali. Abbiamo due sistemi, o è quello francese ma questo comporta modifiche costituzionali, o si può reintrodurre il proporzionale ma a condizioni che si applichi il sistema tedesco. In Germania c'è il proporzionale ma la soglia di sbarramento è del 7%. Ma dubito che in Italia abbiamo l'onestà intellettuale per fare una scelta impegnativa perché se consenti di andare in Parlamento anche a chi gestisce un condominio avremo un Parlamento balcanizzato».