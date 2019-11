M5S, Di Maio torna a casa per un caffè nella sua Pomigliano: ​«Sei pulito, sei onesto»

«Sei pulito, sei onesto»: così gli attivisti del M5S di Pomigliano d'Arco hanno accolto il ministro loro concittadino, Luigi Di Maio, al suo arrivo al Caffè Antignani di via Roma. Alcuni cittadini hanno applaudito al passaggio di Di Maio che ha dovuto farsi largo tra la folla per raggiungere la pasticceria dove lo aspettavano il papà Antonio e il fratello Giuseppe e Valeria Ciarambino, consigliere regionale candidata in pectore alle prossime elezioni regionali.

Dopo il caffè il ministro degli Esteri ha lasciato la sua Pomigliano per raggiungere il parco pubblico di Casoria. Il tour del capo politico del M5S farà poi tappa a Portici, al Teatro De Filippo, dove una delegazione di lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli incontrerà il ministro come annunciato dal delegato Uilm Vincenzo Accurso.

«Per il M5S non è un momento semplice. Abbiamo bisogno di un grande momento di riflessione in cui stabilire una nuova carta dei valori e dei nuovi obiettivi. Sono passati dieci anni e in dieci anni è cambiato tutto», ha detto Di Maio parlando con i giornalisti a Casoria.

