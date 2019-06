M5S con l'incubo scissione: da Napoli alla Camera, chi sta con Fico e Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 4 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è giorno che rumors e spifferi vari non alimentino lo scenario di una scissione all'interno del movimento M5S. A soffiare sul fuoco poi ci si mettono i continui appelli all'ala del presidente Roberto Fico a staccare la spina al governo leghista. E poi, appena qualche giorno fa, la benzina nel motore di questo plot viene da Fico stesso che decide di non votare la fiducia a Luigi Di Maio sulla piattaforma Rosseau. «Sono sempre stato contrario alla politica che si identifica in una sola persona. Se il focus - ha spiegato il presidente della Camera - resta sulla fiducia da accordare o meno a una figura, e non sui tanti cambiamenti che invece, insieme, occorre porre in essere, non ci potrà essere alcuna evoluzione. Significa non cambiare niente». Ed ecco che la sceneggiatura si scrive praticamente da sé. Anche per le aperture continue del sindaco de Magistris che l'altro giorno, al Fatto Quotidiano, ha lanciato un piano per il voto 2020-20121: «Fico sindaco di Napoli e io candidato alla Regione». Ma facendo fuori il vicepremier grillino (salvo poi correggere il tiro ieri): «Io non riuscirei a fare un comizio con Di Maio che nel frattempo è alleato di Salvini». Risposta secca ma garbata del numero uno della Camera al Mattino dopo 24 ore: «Con il sindaco rapporti cordiali ma istituzionali». Discorso chiuso? Macché. Perché non vi è giorno che non si quantifichi, tra gli addetti ai lavori, il peso politico di Roberto Fico. Che avrebbe, in uno scenario nazionale, l'appoggio di una trentina di deputati e una decina di senatori. Ma quest'ultimi sono determinanti a Palazzo Madama.