M5S, Conte fa da paciere tra i grillini di Napoli: «Basta tensioni, benvenuto Cecere»

Il caso «Napoli» del M5S finisce sul tavolo nazionale. Ieri, in città per la giornata del ricordo delle vittime innocenti della criminalità, il leader dei grillini Giuseppe Conte e il presidente della Camera Roberto Fico hanno avuto modo di salutare parte del gruppo consiliare presente in piazza Plebiscito. Si tratta dei due uomini più vicini a Fico nell'assemblea napoletana: Ciro Borriello e Salvatore Flocco, accompagnati dalla new entry ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati