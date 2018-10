M5S, asse di ferro con Salvini: «In campo per difendere Napoli»

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quanto annunciato da Salvini, nelle scorse ore, per difendere Napoli dalla criminalità organizzata, sarà tutto portato a termine. Il percorso iniziato con la nostra richiesta al Prefetto di Napoli Carmela Pagano, di chiedere un immediato intervento del Ministro dell’interno in città a settembre, proseguirà con un controllo capillare sul territorio, fatto da noi, con l’aiuto dei nostri concittadini, per verificare se quanto promesso sarà attuato». Franco Ortolani e Vincenzo Presutto, senatori napoletani del M5S che per primi hanno chiesto l’intervento a Napoli contro le stese, continueranno a tenere alta l’attenzione sulla città.«Contro le stese e la microcriminalità abbiamo portato in Senato un’interrogazione firmata da ben 55 colleghi per chiedere un immediato intervento in città. Saremo pronti a ripetere queste iniziative ogni qualvolta vedremo Napoli dimenticata dal governo. Così come abbiamo fatto a settembre, torneremo a chiedere ad alta voce al prefetto, al ministro, al premier di difendere Napoli dal suo totale stato di abbandono».