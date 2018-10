M5S, scongiurata la chiusura del centro per i bambini autistici

Venerdì 5 Ottobre 2018, 15:39

«È stata scongiurata la chiusura, che sarebbe avvenuta a partire dal prossimo 8 ottobre, della sede distrettuale del Centro Unico aziendale per la salute mentale della Asl Napoli 1. La sospensione delle attività della sede distrettuale in via Morghen, decisa inizialmente dalla responsabile del centro Luisa Russo per carenza di personale, avrebbe comportato la fine di un progetto sperimentale, denominato Pass (Progetto di adozione scolastica e sociale), rivolto a bambini e ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico, che vede il coinvolgimento di ben 1.600 famiglie. Alla luce della nostra denuncia e di numerosi appelli rimasti inascoltati, questa mattina il direttore generale della Asl Napoli 1 ha informato la responsabile dello sblocco del finanziamento di due milioni, assegnati tramite bando al Centro Unico aziendale per la salute mentale. Soldi che sarebbero dovuti essere erogati nel luglio del 2017 per il finanziamento del progetto Pass, ma dei quali si era persa ogni traccia». È l'annuncio del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Viglione.«Continueremo a sostenere le attività del Centro, che svolge un ruolo fondamentale nell'accompagnare i percorsi terapeutici di famiglie e comunità al cui interno esistono casi di giovanissimi soggetti autistici. Con la stessa responsabile del Centro, ci siamo impegnati in prima persona affinché in tutti i centri regionali specializzati per la cura di patologie psichiatriche connesse all'età evolutiva, le terapie siano adeguate ai criteri su cui si basano i più recenti studi e siano supportate con tutte le risorse necessarie».