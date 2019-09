Malumori 5 Stelle sulla rotta Napoli-Bruxelles. Ha creato non pochi mal di pancia tra gli attivisti campani del M5S l'ingresso di Domenico Migliorini, marito della consigliera regionale campana grillina Valeria Ciarambino, nello staff dell'europarlamentare Chiara Gemma, docente universitaria risultata prima degli eletti nella circoscrizione Italia Meridionale alle europee di maggio. Nelle chat locali e anche a livello nazionale diversi pentastellati iniziano a interrogarsi sull'opportunità dell'assunzione di Migliorini, che lavorerà per Gemma con la qualifica di «assistente locale», come tra l'altro si legge nella scheda personale dell'eurodeputata pubblicata sul sito web del Parlamento Ue. Alle accuse di 'parentopolì in salsa M5S ha voluto replicare, in una chat frequentata da attivisti ed esponenti locali del Movimento, la stessa Ciarambino, fedelissima del capo politico Luigi Di Maio in Campania. «L'invidia è una brutta bestia», scrive Ciarambino in uno dei messaggi visionati dall'Adnkronos, accompagnato dagli 'smile'. La consigliera regionale rispedice le critiche al mittente e difende la nomina del marito. Migliorini «sarà un raccordo tra il territorio e le istituzioni europee», prosegue Ciarambino, ricordando che il consorte è stato suo collaboratore a titolo gratuito per cinque anni.

Martedì 17 Settembre 2019, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA