M5s verso le elezioni, 1600 iscritti a incontro online con Micillo e Conte

Numeri oltre le aspettative. Sono più di 1600 gli iscritti alla riunione del Movimento 5 Stelle sull'inizio della campagna elettorale in programma domani, dalle 10. Alla riunione, organizzata dal coordinatore regionale Salvatore Micillo che la apre, ci sarà anche l'intervento di Giuseppe Conte.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli verso le elezioni politiche, Rastrelli attacca Boccia e il Pd POLITICA Elezioni, la strategia del Pd riparte dalla Campania LE ELEZIONI Elezioni 2022, assemblea Pd Campania: «Franceschini candidato,...

La riunione era stata prevista su zoom ma, si apprende, ha superato abbondantemente i 1000 iscritti massimi e quindi sarà trasmessa sulle pagine social per rendere partecipi tutti gli interessati. «La sfida per le imminenti elezioni politiche - ha scritto Micillo nel lanciare il meeting - possiamo vincerla solo con il contributo dei cittadini, dai quali ci aspettiamo idee, proposte e suggerimenti. Ci stiamo impegnando al massimo per ripartire con forza e incisività, valorizzando le migliori energie e competenze». Tre i punti del giorno dell'incontro online: comunicazione del Presidente Conte; organizzazione gruppi territoriali; campagna elettorale. Una campagna che parte anche dalla scelta dei nuovi candidati visto lo stop a chi ha già fatto due mandati, come lo stesso Micillo che non si ricandiderà.