Napoli, macabro cartello sulla porta del centro sociale: «Chiuso per la morte di Poggiani e de Majo»

Giovedì 21 Febbraio 2019, 18:05

NAPOLI - «Chiuso per la morte di Ivo Poggiani e la sua collega euro dep. al Senato Eleonora de Majo. Le esequie si muoveranno da Insurgencia domani 22 febbraio». Il macabro cartello è apparso all'esterno della sede del centro sociale Insurgencia della quale fanno parte il presidente della terza Municipalità Ivo Poggiani e la consigliera comunale di demA Eleonora de Majo. Al netto degli errori grammaticali e della scarsa conoscenza delle modalità relative alla tornata elettorale delle Europee (per chi ha scritto il cartello la de Majo sarebbe una Eurodeputata al Senato) subito è scattata la solidarietà ai due rappresetanti arancioni.A darne notizia è stata la stessa consigliera de Majo dal suo profilo Facebook: «Se questo biglietto che abbiamo appena trovato appiccicato fuori la porta del nostro centro sociale voleva essere una minaccia rivolta a me e a Ivo sappiate che non ci fate nessuna paura. Piuttosto uscite allo scoperto, vigliacchi». Il post ha raggiunto oltre 60 condivisioni in meno di un'ora ed è stato condiviso su diverse pagine. Il compagno di de Majo, Egidio Giordano, che oltre ad essere uno dei leader di Insurgencia fa anche parte del coordinamento di demA, dalla sua pagina rilancia: «Le minacce preferiamo riceverle vis à vis».L'ex consigliere comunale Pietro Rinaldi, eletto con il gruppo della sinistra, poi passato in demA, ed oggi in corsa per la poltrona di Capo di Gabinetto in Città Metropolitana utilizza toni molto duri contro gli autori del cartello minatorio: «Quando poi si aprono le fogne succede anche questo. Eleonora de Majo e Ivo Poggiani facciamo che poi ci si vede domani e si beve alla faccia di queste facce di m....».