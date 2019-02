Domenica 10 Febbraio 2019, 12:11

«Mai con Salvini» è l’urlo che questa mattina si leva da piazza Amedeo. A incarnare la protesta, contro «la strumentalizzazione del massacro delle foibe» ad opera dei rappresentanti della Lega riuniti in queste ore in piazza dei Martiri, membri e attivisti di “Napoli senza confini” e “Rete antifascista napoletana”.«Oggi andremo proprio in piazza dei Martiri - afferma Raniero Madonna della Rete antirazzista - per ricordare che questo evento non va strumentalizzato. La Lega è un partito che resta fortemente anti-meridionalista e lo si evince proprio dalle parole di alcuni membri del governo. Noi non ci stiamo e vogliamo urlarlo forte».