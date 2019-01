Malati in trasferta, la Regione Campania rivendica 10 milioni di crediti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Gennaio 2019, 08:30

Turisti, stranieri, italiani residenti all'estero o in altre regioni e studenti soggiornanti in Campania con i loro familiari: quasi sempre cittadini fantasma per il servizio sanitario regionale. Migliaia di prestazioni cliniche rese in urgenza, in pronto soccorso o per ricoveri, ma anche dalle guardie mediche o dal medico di famiglia, non sono registrate. Al palo resta dunque l'incasso per le compensazioni tra Regioni, tra Stati o tramite i sistemi assicurativi. Non c'è una stima certa, perché non ci sono i flussi, ma la Campania stima un mancato incasso di decine di milioni di euro annui. Il bug è nel sistema di registrazione delle dimissioni.