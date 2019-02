«Ormai è un anno dalla nuova maggioranza giallo-verde, per me è nera, ma nulla si muove di concreto da quelle parti per Bagnoli e Napoli Est» ha proseguito il sindaco, secondo cui «il Governo traccheggia ancora, non si muove. Parole, incontri, promesse: Siamo stufi di aspettare - aggiunge - fate presto per entrare nel vivo delle bonifiche». De Magistris ricorda che «nei nostri piani già definiti e pronti per Bagnoli e per l'area orientale vi sono bonifiche, compresa la delocalizzazione dei depositi petroliferi, e opere di rigenerazione ambientale per produrre ossigeno in contrasto alle emissioni inquinanti».

Risorse per il verde cittadino, rafforzamento delle Ztl e delle aree pedonali, bando delle emissioni nocive da parte delle navi nel porto di Napoli. Queste le principali misure programmate dal Comune di Napoli e dalla Città metropolitana di Napoli sul fronte dell'ambiente, richiamate dal sindaco Luigi de Magistris nel suo post. Il sindaco del Comune e della Città metropolitana di Napoli ricorda che «come Città metropolitana e Comune abbiamo programmato risposte significative se teniamo conto delle difficoltà economiche e finanziarie in cui volutamente ci costringono. Nel piano strategico della Città metropolitana a tutti i Comuni abbiamo destinato risorse ingenti per il verde e l'ambiente. Napoli per il triennio 2019-2021 potrà beneficiare di 20 milioni di euro per migliaia di nuove alberature in tutto il territorio e per la ristrutturazione dei parchi. In più abbiamo ottenuto 2 milioni per la riapertura dell'intera Villa Floridiana. Nel triennio 2019-21 saranno potenziate le piste ciclabili a Napoli e nell'intera area metropolitana». Nel corso di quest'anno inoltre, annuncia de Magistris, «saranno rafforzate ed aumentate Ztl ed aree pedonali in città, Quartieri Spagnoli, Sanità, centro storico. Nel triennio saranno potenziate le misure per il rafforzamento del solare nelle scuole e negli edifici pubblici e per ridurre la dispersione del calore in modo da risparmiare energia e denaro. Nel triennio sarà completata la nuova rete di illuminazione cittadina con luci a led che abbassano notevolmente l'emissione di CO2». Infine, conclude, «nell'area portuale, nel triennio, si raggiungerà l'obiettivo di bandire le emissioni nocive da parte delle navi».