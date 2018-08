Maltempo, dal sindaco di Pozzuoli appello alla Regione per l'Alveo dei Camaldoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 16:57

«Chiedo alla Regione Campania, al presidente Vincenzo De Luca e all'assessore Fulvio Bonavitacola di intervenire sul Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, sollecitando le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell'Alveo dei Camaldoli. Questo canale, dopo gli ultimi eventi atmosferici, ha registrato un ingrossamento del corpo idrico che potrebbe mettere in pericolo i cittadini e i residenti, come già avvenuto in passato». Lo afferma il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia intervenendo dopo i recenti, ennesimi problemi determinati dal canale che sfocia sul litorale di Licola e che attraversa parte del territorio comunale di Napoli e diversi comuni a nord-ovest del capoluogo campano.«Abbiamo diffidato il Consorzio di Bonifica ad intervenire per prevenire ogni possibile dissesto dell'alveo e per svolgere un'opportuna e doverosa sorveglianza del canale - aggiunge il primo cittadino - Basta guardare lo stato dei luoghi del letto d'acqua per capire di cosa parlo: rifiuti che occludono le vie di deflusso e che creano stato di allarme. Fatti, peraltro, già ampiamente denunciati anche in Procura. La comunità puteolana è stanca di essere vittima delle inadempienze degli altri comuni. Sono sicuro che il mio appello non resterà invano e che la sinergia istituzionale saprà dare le giuste risposte».