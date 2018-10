Mercoledì 17 Ottobre 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 16:21

Per la seconda volta in due giorni una seduta del Consiglio regionale della Campania viene sciolta per mancanza del numero legale. Già ieri il numero legale era mancato due volte: dopo la prima votazione il vicepresidente del Consiglio regionale Ermanno Russo aveva aggiornato la seduta di un'ora, per poi ritrovarsi nella stessa situazione e sancire la riconvocazione per la giornata seguente. Oggi il numero legale è mancato sul voto finale relativo all'approvazione della proposta di legge «Sostegno alla filiera agricola trasparente», ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano del Movimento 5 Stelle e dei colleghi del gruppo. Il vicepresidente Tommso Casillo, che presiedeva l'aula, ha tolto la seduta e convocato la Conferenza dei Capigruppo.