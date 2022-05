Comune di Napoli, Manfredi sull'aumento degli stipendi: «È previsto dalla legge»

«C'è un legge nazionale che prevede, visto che lo stipendio dei sindaci è meno della metà di quello dei presidenti di Regione, una progressiva equiparazione». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha risposto ai cronisti che chiedevano un commento alle parole espresse ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che parlando dell'aumento degli stipendi dell'amministrazione comunale ha affermato: «Le critiche su chi si alza lo stipendio ora valgono per tutti, non so chi lo sta facendo. Anche l'amministrazione comunale nuova è una delle prime cose che ha fatto? Che sia lapidata».

