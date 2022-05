Manfredi e la sfida bonifica di Bagnoli: «Procede bene ma serve accelerare»

«Bagnoli è la grande sfida di Napoli e dell'Italia perché è un'area grande, al centro città e con un impatto sociale ed economico significativo e dunque richiede uno sforzo straordinario per fare in modo che i tempi vengano rispettati». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine di un convegno presso la sede Rai di Napoli sul tema delle bonifiche. Manfredi, che è anche commissario per il sito dell'area occidentale di Napoli, ha spiegato che «si sta lavorando su un programma molto intenso, dettagliato e organizzato. La bonifica a terra sta procedendo in maniera soddisfacente anche se richiede un'accelerazione, poi c'è la grande sfida della bonifica a mare che presenta complessità metodologiche e tecniche molto grandi».

Rispetto al tema della trasformazione e rigenerazione urbana dell'area, Manfredi ha sottolineato che «quando si bonifica lo si fa in funzione dell'uso. Accelereremo insieme al soggetto attuatore sul tema dell'utilizzazione delle aree così che eventuali correzioni sugli interventi di bonifica possano essere fatti nei tempi giusti». Nel concludere, il sindaco ha ricordato che «Bagnoli è una sfida molto complessa che ha avuto le vicissitudini che tutti conosciamo e che hanno portato a 30 anni di difficoltà e anche a risorse non sempre ben spese».