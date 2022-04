Napoli, Manfredi su gestione centro storico: «Serve collaborazione con istituzioni»

«Un patrimonio così importante come quello del centro storico Unesco di Napoli può trovare una risposta solo attraverso una grande collaborazione tra le istituzioni.» Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto al convegno «Tra ricerca e progettualità. Un hub patrimoniale per azioni di sviluppo urbano integrato» presso la sede della facoltà di Architettura dell'Università Federico II.

L'intento del convegno è costruire un momento di riflessione sui propositi e gli attuali esiti della ricerca MAN.TRA, oggetto di una convenzione tra il Diarc e il Mann, con la collaborazione di altri dipartimenti e del Cnr-Iriss. Manfredi ha sottolineato che «questa grande rete già esiste e noi stiamo lavorando per valorizzarla ancora. Stiamo spingendo molto in questa direzione perché è la chiave giusta per gestire il Centro storico Unesco della città.»

La ricerca è in particolare volta a costruire, attraverso un dialogo interdisciplinare, un processo cognitivo dell'edificio storico del museo nella sua peculiarità storico-architettonica e valoriale, quale palinsesto di trasformazioni culturali e testimone di storie che hanno segnato la storia urbana e sociale della città. Una conoscenza finalizzata a configurare una matrice di conoscenza a supporto delle scelte degli interventi di restauro e di valorizzazione del complesso, considerando le implicazioni fisiche e immateriali che intervengono nella comunicazione culturale.