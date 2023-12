«La realtà è che nel 2023 abbiamo svoltato, è stato un anno impegnativo, è stato l’anno in cui siamo passati dal salvataggio di Napoli alla realizzazione del rilancio della città».

Sindaco Gaetano Manfredi siamo nell’ultimo giorno dell’anno e le sue sono affermazioni forti, il dibattito in città su questi primi due anni del suo mandato è complesso: può essere più chiaro?

«Abbiamo svoltato - e lo sottolineo - anche nella percezione dell’idea di Napoli che da una città in declino oggi è percepita e vista come una capitale in ripartenza».

Entriamo nel merito: quando ha percepito concretamente la svolta?

«A luglio quando sono entrati in servizio i nostri mille assunti, quelli del concorso, giovani dirigenti, funzionari, molti di ritorno a Napoli. Quel giorno con tutte quelle energie fresche è stata avviata la ripartenza».

E c’è un giorno in cui ha sentito di vivere un fallimento o qualcosa che non le piaceva?

«Provo frustrazione per i ritardi nella realizzazione dei nostri progetti dovuti a complicazioni burocratiche. Non solo si perde tempo ma si sprecano energie».

Tutti gli amministratori pubblici - anche il Presidente De Luca - si lamentano della burocrazia e delle sue lentezze, soprattutto a fine anno...

«Esiste un problema generale del Paese che ha procedure e norme non adeguate alla velocità dei tempi, c’è necessità di una vera riforma delle autonomie locali che metta più strumenti nelle mani dei sindaci. Noi abbiamo aperto molti cantieri e ne apriremo tanti altri, ma quanta fatica!».

Ecco, parliamo del 2024? Dei cantieri del Pnrr?

«Ci sono interventi di edilizia scolastica in 28 asili nido e scuole dell’infanzia del territorio comunale abbiamo impegnato 95 milioni del Pnrr. Altri 75 per le scuole superiori. I cantieri di Taverna del Ferro e Scampìa altri 200 milioni e 130 per l’Albergo dei Poveri. Ci sono cantieri per 34 milioni nel cantiere Unesco, poi parchi, giardini manutenzione delle strade. Il 2024 sarà l’anno dei tanti cantieri, compresi quelli della metro: entrerà in esercizio per esempio la Linea 6 e completeremo le altre stazioni della Linea 1».

Lo Svimez - e anche l’Istat - hanno rilevato che in Italia ci sono 10 milioni di poveri, a Napoli il fenomeno è ancora più accentuato: ci sono straricchi e poverissimi. Cosa fa il Comune per aiutare i deboli?

«Per dare risposte alle tante povertà l’unica soluzione a lungo termine è la crescita economica: dobbiamo avere una città che cresce e produce reddito. Occorrono poi interventi di welfare per proteggere le fasce più fragili e il Comune lo sta facendo. Il paradosso raccontato dallo Svimez è che è aumentato il numero degli occupati, ma anche quello dei poveri e questo significa che non basta più lavorare per avere una vita dignitosa e questo è inaccettabile».

Ma Napoli ha dentro di se le energie per la crescita? Si vedono solo investimenti pubblici i privati dove sono?

«Il tema è riprendere la politica degli investimenti, soprattutto quelli privati, e avere una nuova classe imprenditoriale che diventi protagonista di questa ripartenza e devo dire che ci sono dei giovani che si danno da fare. Il Comune deve mettere a disposizione la cornice delle regole e infatti stiamo varando il nuovo Prg».

Basterà per attivare gli investimenti dei privati?

«Veniamo da anni dove l’iniziativa privata è stata vista come un fatto quasi negativo o il male da combattere. Bisogna ribaltare questo approccio provinciale. Il gap del Sud con il resto del Paese è dovuto anche a questo: non c’è sempre un rapporto sano con le imprese, si pensa che debba fare tutto il pubblico perché dove c’è l’impresa privata c’è sempre qualche ombra. Mentre un Paese moderno è quello in cui l’impresa crea valore rispettando le regole. Napoli ci sta provando con l’affidamento alle imprese sociali del Cimitero delle Fontanelle e di Piazza Garibaldi. Le imprese vanno responsabilizzate non perché il pubblico - e meno che mai noi - voglia abdicare, ma perché stiamo cercando di dare forma a nuove forme di imprenditoria».

In questo contesto di grandi povertà, straricchi, scarsezza di investimenti, di aumento delle tasse da parte del Comune, Irpef e Tari su tutte, stanno arrivando nelle case dei napoletani oltre 300mila cartelle esattoriali inviate dalla nuova società di riscossione “Napoli obiettivo valore”. Sembra che tutto vada contro chi è più fragile non le pare? Almeno la giustizia fiscale il Comune se lo pone come obiettivo?

«Si deve partire dall’identificazione della platea dei contribuenti: tutti devono pagare. Questo l’obiettivo per abbassare le aliquote e andare incontro alle fasce fragili, che hanno bisogno di sostegno al reddito. La giustizia contributiva consiste nel far pagare tutti senza una politica aggressiva verso i più deboli. Penso alle dilazioni lunghe, alla possibilità di sottoscrivere accordi con i contribuenti, questa la linea della nuova società. Il vero problema resta il deficit della riscossione, uguale in tutta la città da Chiaia a Scampìa. E anche questo è inaccettabile».

Il direttore della Società Luca Bianchi - che è anche direttore dello Svimez - punta sui gradi evasori è da li secondo lui che si recuperano i soldi: come stanno le cose?

«Il lavoro che stiamo facendo è quello di identificare gli evasori totali, quelli non registrati che rappresentano il grande bacino di potenziali pagatori».

Se la sente di promettere ai napoletani che tasse e gabelle nel prossimo anno saranno mitigate?

«L’impegno che possiamo prendere è che sulla Tari, da cui tutto dipende tutto fermo restando che manteniamo le forme di sostegno alle utenze familiari e i redditi più bassi, è che nel momento in cui aumenta la base contributiva la abbasseremo. L’obiettivo dell’abbassamento può essere raggiungibile in 18-24 mesi».

Pagare le tasse serve per sostenere i servizi ed è più semplice se i servizi hanno standard buoni. Trasporti, strade, manutenzione come li valuta?

«Alcuni sono stati messi in sicurezza penso all’Abc, il servizio idrico, dove è stato chiuso il contenzioso e i bilanci sono in equilibrio e sono ripresi gli investimenti. Su Asìa sono state fatte assunzioni, si sta rinnovando il parco mezzi, sono partiti i lavori del biodigestore l’unico impianto che si sta facendo in città ed è ripreso lo spazzamento che non si faceva da anni. Sui trasporti, cioè Anm quest’anno apriremo la Linea 6 con le nuove stazioni. Abbiamo ereditato una società in amministrazione controllata e nel 2024 dopo uno straordinario lavoro la restituiremo ai cittadini in bonis».

Ci sono le manutenzioni...

«Il 2024 è l’anno in cui ci concentriamo sulla NapoliServizi e sulla Napoli Patrimonio che il patrimonio dovrà gestirlo in maniera molto professionale. Alla NapoliServizi conferiremo 5 missioni: tutte le scuole, i cimiteri, le aree mercatali, tutti gli impianti sportivi e le sedi comunali questo l’obiettivo del 2024 insieme alla salvezza delle Terme di Agnano e ai suoi lavoratori».

Sulla Mostra d’oltremare cosa dice? La sensazione è che la Mostra sia una società senza coraggio

«Ci stiamo ragionando serve una nuova vocazione che sia in grado di sfruttare la sua centralità, la bellezza architettonica, trasformandola in un luogo non solo espositivo ma di intrattenimento».

La gente quando sente parlare del Patto per Napoli pensa a qualcosa di vessatorio visto che ha portato l’aumento delle tasse e una stretta su tutto...

«Il Patto è stato la salvezza della città, ha impedito il dissesto: oggi senza quel Patto saremmo una città morta. È bene ribadirlo, dopo tanti anni di chiacchiere. Un atto che ci ha consentito di innescare un meccanismo virtuoso - ricordo che Napoli era la città più indebitata d’Italia e che ora il percorso di riduzione del debito sta procedendo bene - e il potenziamento della città appunto le assunzioni che senza il Patto non avremmo potuto fare. Abbiamo pagato tutti i creditori. Senza il Patto non ci sarebbe la Napoli di oggi, ma quella di ieri. E noi come Amministrazione abbiamo mantenuto tutti gli impegni nei tempi previsti e questo ha aumentato enormemente la reputazione della città facendo sì che il nostro rating aumentasse».

Il piano di dismissione delle case popolari, gli immobili Erp, è ancora valido?

«Sì e vogliamo portarlo a termine ma esiste un problema normativo. Molti degli occupanti che vorrebbero comprare la casa hanno problemi di morosità e per questo non lo possono fare. Ci serve una norma che consenta di diluire le morosità per procedere alle vendite».

C’è il nuovo Prg, la bonifica che inizia nell’area est ma Bagnoli sembra che sia ferma o no?

«Abbiamo chiesto al ministro Fitto di convocare la cabina di regia su Bagnoli perché abbiamo delle scadenze che oramai sono improcrastinabili. L'impegno del Governo e ulteriori finanziamenti sono molto importanti per completare questo percorso che è diventato non più rinviabile. nel primo trimestre del 2024 consegneremo i lavori per tutte le bonifiche a terra che sono coperte dalle risorse finanziarie che fino ad oggi sono a disposizione. Poi abbiamo la grande sfida della realizzazione delle bonifiche a mare e delle infrastrutture di cui abbiamo già i progetti e le approvazioni da parte degli enti competenti. Bisogna dare una spinta ulteriore alla realizzazione di questa grande trasformazione urbana che ormai si attende da oltre 30 anni».

Il Centro storico è pieno di turisti, gli affari per i commercianti volano, però sembra che questa categoria restituisca poco alla città soprattutto a chi lavora con loro: ci sono giovani che non arrivano a 100 euro alla settimana...

«Il Centro storico è una risorsa della città che vogliamo tutelare lo abbiamo fatto con lo stop alle licenze per food & beveragee e stiamo provando a intervenire anche sulle case vacanze e i B&B con norme da introdurre nel nuovo Prg. L’obiettivo è anche avere una economia sana, con nuove imprese che pagano regolarmente i loro dipendenti».

A Ferragosto lei sulle colonne de Il Mattino invitò la premier Giorgia Meloni in città. Il Presidente del Consiglio non è ancora venuto a Napoli, lei ha più sentito ho incontrato la Meloni?

«Ci siamo salutati a Caivano dove le ho rinnovato il mio invito a venire a Napoli e lo ripeto anche oggi: venga nella nostra città, vogliamo farle vedere quello che stiamo facendo e presentarle i progetti futuri, abbiamo tanti cantieri aperti e tanti ne apriremo e ci serve il sostegno del Governo».

Alle porte ci sono le Europee teme di perdere qualche assessore?

«Non mi risulta ci siano ambizioni di questo tipo nella mia squadra».

Cosa si aspetta il sindaco della Capitale del sud dal suo campo politico, il centrosinistra?

«Oggi il centrosinistra allargato è potenzialmente maggioranza nel Paese. Il tema è però avere un progetto condiviso, mettere insieme le varie forze e costruire una proposta politica alternativa di governo che convinca gli italiani».

Ma tra Schlein, Conte e gli altri la scintilla non scocca serve qualcuno che l’accenda...

«Intanto le Europee sono elezioni proporzionali e per forza di cose tendono a evidenziare le differenze. Mi auguro che dopo questa tornata elettorale si discuta guardando al mondo dei riformisti e dei cattolici che in questo scenario hanno difficoltà a farsi vedere. Io penso che l’anima riformista debba essere fortemente rappresentata».

Manca personale politico nuovo nel centrosinistra?

«Servono proposte che guardino al futuro e non al passato, ai mutamenti in atto nella società e al cambiamento globale. Invece in campo c’è una politica vecchia sembra quasi che non riusciamo a dare una prospettiva».

Manca chi lega il mondo dei riformisti: lei sarebbe disponibile? Un leader meridionale manca da tanto tempo...

«Sono concentratissimo sulla mia città, credo e mi impegno per un Sud non rivendicativo ma propositivo: Napoli oggi rappresenta la città leader di tale percorso, del Mezzogiorno che sa cogliere le opportunità. Credo questo sia il Sud di cui l’Italia ha bisogno e Napoli lo rappresenta in pieno».

Se qualcuno bussasse alla sua porta chiedendole di scendere in campo cosa risponderebbe?

«Penso alla mia città, ma se dovessi dare una mano per la costruzione di un progetto condiviso non mi tirerei indietro, però la mia priorità oggi è Napoli».

Il Governo ha dato il via libera al terzo mandato per i sindaci dei comuni piccoli, presto si arriverà ai grandi. Lei è d’accordo a togliere il limite ai mandati anche per le regioni?

«Per me sui mandati non ci deve essere nessuna limitazione l’elettorato deve essere sovrano, l’importante è che la proposta politica che si mette in campo sia una proposta vincente questo il fatto fondamentale».

Siamo ai saluti: qual è il suo messaggio ai napoletani?

«Cerco di essere loro vicini facendo parlare i fatti. In queste ore ho visitato non a caso i luoghi di sofferenza. Auguro ai miei concittadini di credere in Napoli come una città leader: per esserlo fino in fondo occorre la consapevolezza di tutti i napoletani. Protagonisti insieme, è la strada. Nel 2023 abbiamo ottenuti grandi risultati, nel 2024 Napoli troverà in maniera permanente il suo ruolo centrale a livello nazionale e internazionale. Per me, per noi, una grande responsabilità».



