Manfredi: «Con il ministro Sangiuliano un rapporto fattivo per Napoli»

«C'è un rapporto molto cordiale e fattivo con il ministro Sangiuliano e ci vedremo a breve proprio per ragionare su cose operative che noi dobbiamo fare. La cultura per Napoli è determinante ed è uno dei suoi grandi fattori identitari e di sviluppo della città». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine di Casa Corriere al via oggi a Palazzo Reale a Napoli, alla quale partecipa il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

«La sfida del cambiamento deve avere una visione del futuro ma anche una partecipazione della comunità. Credo che la vera sfida della città sia riuscire a coniugare la sua grande tradizione e il suo grande radicamento storico con la capacità di intercettare le nuove tendenze delle nuove transizioni digitale e ambientale, i cambiamenti sociali ed economici che stiamo vivendo. È una sfida complessa ma anche affascinate» ha aggiunto Manfredi.