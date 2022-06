Emergenza giovanile a Napoli, Manfredi: «Collaborazione con scuole e servizi sociali»

«Un dato preoccupante». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, chiamato a commentare il dato diffuso questa mattina dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli secondo cui dall'inizio dell'anno è stato denunciato o arrestato un minorenne ogni 36 ore tra il capoluogo e l'intera area metropolitana.

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Recovery plan, se ne discute a Napoli con Di Maio e Manfredi L'AMBIENTE Manfredi: «A Napoli la raccolta differenziata va bene, incivili... LA PRESENTAZIONE Napoli, all'Università Parthenope la presentazione del...

Secondo Manfredi «bisogna lavorare di più con la scuola e con i servizi sociali, ci vuole un impegno anche per cercare di ridurre il disagio giovanile e tutte le forme di devianza. Questo problema non si risolve solo con la repressione, ci vuole da un lato una risposta sociale e dall'altro un maggiore controllo.»

Manfredi ha parlato di un «patto per la sicurezza» da stipulare «con i cittadini, perché è chiaro che il controllo sociale è molto importante. Noi faremo la nostra parte come Comune, come stiamo facendo, per cercare di controllare meglio soprattutto le parti più sensibili della città. Le forze dell'ordine fanno il massimo con le persone che hanno, poi ci vuole anche uno sforzo maggiore a livello centrale».