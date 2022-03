Napoli, Manfredi su dispersione scolastica: «Con pnrr piano per contrastare il fenomeno»

«Mi auguro che anche con le risorse del pnrr potremo fare un piano straordinario per contrastare la dispersione scolastica». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della manifestazione per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Camorra, don Ciotti a Napoli: ​«I ragazzi sono smarriti, i... IL PROGETTO «Compiti a casa», a Napoli e Roma il progetto contro la... L'INIZIATIVA Napoli, i ragazzi della Cooperativa Amira presentano “Tutto...

E rispetto all'accordo firmato alcuni mesi fa con il ministro dell'Interno Lamorgese, il sindaco ha riferito che «stiamo lavorando sui progetti di videosorveglianza e stiamo organizzando meglio i servizi di vigilanza con il prefetto. Sicuramente c'è tanto da fare».