Manfredi e Genny, il piccolo Alfiere simbolo di speranza a Napoli

«La comunità energetica avviata qui a San Giovanni a Teduccio da Anna Riccardi nella Fondazione Famiglia di Maria è un esempio di come si sta insieme, di che cosa significhi concretamente il bene comune. Napoli riparte infatti da ragazzi come il bravissimo Genny premiato Alfiere della Repubblica, dalla loro passione». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla festa per il giovane Alfiere della Repubblica Genny Dragone (11 anni, fautore della prima comunità energetica del Centro-Sud) a cui il primo cittadino ha consegnato la medaglia della Città.

Il primo cittadino aggiunge: «La transizione ecologica su cui siamo tanto impegnati può essere utile solo se favorisce la solidarietà ed aiuta a gestire meglio le risorse ambientali: le persone più deboli devono essere quindi sostenute pagando di meno i costi dell'energia. In tutta Napoli lavoreremo in questo senso: avvieremo un grande piano di sostenibilità in modo che l'intera città diventi una comunità energetica e solidale allo stesso tempo. Dimostreremo a tutti di essere meglio degli altri, vinceremo questa sfida».