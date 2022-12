Manfredi fa il punto sui fondi Pnrr, obiettivo 60% raccolta differenziata

Obiettivo 60 per cento. Il Comune di Napoli vuole raggiungere questo dato in relazione alla raccolta differenziata in città: il 60 per cento entro il 2027. Un lavoro che il sindaco, Gaetano Manfredi, ha definito «molto impegnativo, non semplice», ma allo stesso tempo ha espresso «fiducia» perché «si tratta di un obiettivo raggiungibile anche guardando alle specificità della città perché la conformazione della città impone un modello di raccolta differenziato da quartiere a quartiere».

A margine dell'assunzione dei primi 200 vincitori del concorso Asia, il primo cittadino ha sottolineato che «dobbiamo migliorare lo spazzamento e l'igiene urbana per cui è necessario un servizio più organizzato e con più risorse umane ma è necessaria anche la collaborazione dei cittadini per tenere la città più pulita». per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto di compostaggio nell'area orientale della città, il sindaco ha riferito che dovrebbe ripartire la gara: 'Stiamo reperendo le risorse integrative che servono per il mercato a causa dell'aumento dei costi'».

Non solo. Manfredi è intervenuto in Consiglio comunale questa mattina, presentando una relazione sullo stato di attuazione del Pnrr e illustrando gli interventi delle diverse missioni ammesse a finanziamento, per complessivi 968.253.057,41 euro. In aggiunta a quanto finanziato, è atteso l'esito di altre 48 candidature per un ammontare complessivo di 257.163.044,92 euro. «È importante poi tener conto - ha sottolineato il sindaco - che ci sono una serie di altre fonti di finanziamento, che ci consentono di essere soddisfatti, e naturalmente ora occorre fare in modo che le opere siano realizzate».

Manfredi ha inoltre chiarito che «per gli interventi sulle scuole è stata creata una cabina di regia con l'ufficio scolastico regionale per organizzare lo spostamento degli studenti in occasione dei lavori». Alla data del 2 dicembre 2022 il l Comune di Napoli ha ottenuto finanziamenti per un valore complessivo di 968.253.057,41 euro, così suddivisi: sul Pnrr 648.736.892,83 euro per la realizzazione di 62 progetti; sul Pnc (Piano nazionale complementare) 160 milioni di euro per la realizzazione di 3 progetti; sul Programma «Sostegno obiettivi Pnrr» 85 milioni di euro per la realizzazione di 9 progetti; sul Pnrr (Scuole) Città Metropolitana 74.516.164,58 euro per la realizzazione di 19 progetti.