Manfredi: «Il Recovery grande occasione per ricostruire la macchina comunale di Napoli»

«Il Pnrr è una grande occasione per ricostruire la macchina amministrativa del Comune di Napoli. Negli ultimi anni la capacità amministrativa dei Comuni è stata massacrata dalle politiche di austerity: saranno utilissimi i progetti da realizzare col Recovery, ma dobbiamo anche puntare sulla riorganizzazione delle risorse umane pagando bene e motivando i professionisti che devono lavorare nella pubblica amministrazione». Così il sindaco Gaetano Manfredi nel suo intervento al convegno 'Sud e Nord' organizzato dalla Fondazione Nitti e da Merita a Maratea.

«È un tema che non crea consenso nel breve termine? Può darsi, ma è un fattore fondamentale per investire nel Paese nel suo insieme. Basti pensare che Napoli ha il più basso rapporto tra abitanti e dipendenti pubblici, su questo ho dovuto combattere con luoghi comuni legati al passato», ha aggiunto Manfredi.

«Che senso ha parlare oggi di autonomia differenziata? Serve solo a creare ulteriori scorie in una fase in cui serve invece coesione nazionale - continua Manfredi - Se vogliamo guardare all'interesse del Paese, occorrono piuttosto riforme che eliminino gli ostacoli sul conflitto tra i poteri dello Stato, riguardino la catena del comando istituzionale e approvino un nuovo piano infrastrutturale. In un contesto sempre più europeo, davvero una singola regione può avere una politica autonoma da ciò che ci accade intorno?».