Manfredi: «Importante votare, l'astensionismo cresce per dibattiti lunari»

«Votare è la cosa più importante, è l'esercizio della sovranità democratica dei cittadini. Non votare è sempre sbagliato ma bisogna anche prendere atto e capire fenomeni di un astensionismo che aumenta sempre di più». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla vigilia delle elezioni politiche di domani.

Manfredi ha sottolineato che «se guardiamo i dati storici vediamo che la percentuale dei votanti si abbassa sempre. Non sappiamo i dati di domani ma probabilmente sarà la più bassa partecipazione alle politiche dal dopoguerra. Questo allontanamento dei cittadini significa che la politica non è in grado non solo di coinvolgere la cittadinanza ma soprattutto di dare speranza e incidere sulla vita qutidiana dei cittadini, che è il vero tema. Le persone vogliono risposte concrete sui loro problemi reali, spesso invece assistiamo a dibattti politici lunari, che sono fortemente staccati dalla realtà quotidiana».