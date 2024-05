In autunno il sindaco Gaetano Manfredi è intenzionato a fare il bilancio dei suoi primi tre anni di governo. In quei giorni l’ex rettore tirerà le somme del lavoro della sua squadra, ovvero quanto hanno reso i suoi assessori. In questo contesto riempirà la casella dell’assessore che manca alla giunta dopo le dimissioni di Paolo Mancuso di oltre un anno fa. Poltrona che tocca al Pd perché Mancuso era del Pd e aveva la delega all’ambiente e ai rifiuti passata a Vincenzo Santagada. Una sostituzione rinviata di volta in volta perché in casa dem gli equilibri interni sono sempre legati al filo ora però il partito sembra avere sciolto la riserva. Il prescelto dovrebbe essere il capogruppo in Consiglio comunale Gennaro Acampora. Questa la proposta che bene o male è arrivata sulla scrivania del sindaco. Ma a decidere sarà sempre e solo Manfredi, la scelta degli assessori è una prerogativa del primo cittadino. E se sarà Acampora il nuovo assessore l’incarico arriverà perché lo spinge il Pd, ma soprattutto perché Manfredi ne é convinto. Acampora non è della corrente della segretaria Elly Schlein - il Consigliere comunale è vicino a Stefano Bonaccini - che ha sfidato e perso la Schelin, ma è un big del partito e a Napoli la segreteria metropolitana è in stragrande maggioranza di quella corrente politica nella quale ci sono molti esponenti vicini al governatore Vincenzo De Luca. Incluso il segretario Giuseppe Annunziata. Mentre in giunta gli assessori Pd come Teresa Armato e Pier Paolo Baretta con deleghe al turismo e al bilancio - due pesi massimi di Manfredi - sono espressione di chi al congresso ha votato Schlein. A oggi, fermo restando che la decisione spetta al sindaco, il Pd punterebbe su Acampora. Anche se Manfredi ha il dubbio che inserendo un Consigliere comunale in squadra poi anche gli altri pezzi della maggioranza potrebbero chiedere la stessa attenzione.

Acampora in giunta farebbe entrare in Consiglio comunale Tommaso Nugnes - primo dei non eletti e figlio dell’ex assessore di Rosetta Jervolino Giorgio - un giovane gradito a tutto il gruppo dem. E il ruolo di capogruppo dovrebbe passare a Pasquale Esposito fedelissimo del parlamentare ed ex segretario metropolitano Marco Sarracino, molto vicino alla Schlein. Insomma, gli incastri dem finirebbero per pacificare un po’ le tante anime dei dem. Manfredi in autunno però potrebbe decidere di cambiare qualcuno della giunta e non limitarsi alla semplice sostituzione di Mancuso. Una riflessione il sindaco la farà valutando se ci sono assessori che mostrano segni di stanchezza. Oppure potrebbe far ruotare un po’ di deleghe. Del resto se è vero che il Pd chiede la delega alla Cultura - che il sindaco ha tenuto per se e sarà così fino alla fine del mandato - è anche vero che i dem reclamano comunque una delega di peso ma non vogliono quella ai rifiuti. Di qui la possibilità di un rimpasto anche dei compiti e dei ruoli degli assessori. Scenario complesso che ha frenato Manfredi a cui non piace l’ingerenza dei partiti sulla giunta.