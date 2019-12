Gaetano Manfredi ministro dell'Università e della Ricerca: chi è il rettore della Federico II

Ultimo aggiornamento: 12:21

Nella conferenza stampa di fine anno, il premierha annunciato chi sostituirà il ministro dell’Istruzione, che si era dimesso giovedì. Il ministero dell’Istruzione sarà diviso in due: ci sarà un nuovo ministro dell’Istruzione con delega alla scuola, e un ministro apposito per la Ricerca e l’Università. La nuova ministra dell’Istruzione (e della Scuola) sarà l’attuale sottosegretaria, che appartiene al Movimento 5 Stelle, mentre il nuovo ministro alla Ricerca sarà, ingegnere e attuale rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.56 anni a gennaio, Manfredi è presidente dellaal secondo mandato. Ingegnere con dna umanista, da giovane ha fatto studi classici prima di iscriversi e laurearsi in Ingegneria nel 1988 proprio alla Federico II con la votazione di 110/110 e lode. Nel suo curriculum è stato anche dottore di ricerca in Ingegneria delle strutture (V ciclo) e ha ottenuto una borsa di studio post-dottorato nel 1994. È stato poi ricercatore in tecnica delle costruzioni dal 1995 al 1998 per poi diventare professore associato in Tecnica delle costruzioni dal 1998 al 2000. Infine è diventato professore ordinario sempre alla Facoltà di Ingegneria della Federico II nel 2000. Il suo mandato da rettore a Napoli scade il 31 ottobre del 2020.