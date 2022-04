«Tutti i lavoratori di Ctp saranno assorbiti, come prevede un accordo sindacale, da Eav e Air che garantiranno il servizio». Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco della Città metropolitana di Napoli, relativamente alla messa in liquidazione della Ctp, azienda che si occupa del trasporto pubblico metropolitano, a seguito della non ammissione della procedura di amministrazione controllata che era stata avanzata.