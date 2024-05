«Napoli è stata sempre considerata capitale della disoccupazione, ma oggi è anche la capitale della ricerca del lavoro». Così il sindaco Gaetano Manfredi, a margine dell'assemblea Cgil nella sede Cral dell'Autorità Portuale sui quattro referendum proposti dal sindacato.

«Pensiamo - ha aggiunto Manfredi - anche al boom turistico che abbiamo. C'è tanta richiesta di forza lavoro che spesso non viene soddisfatta. Quindi un incrocio tra domanda e offerta che non funziona. Questo testimonia la crisi di un sistema, che è una crisi di regole, una crisi di equilibrio economico, e poi c'è un cambiamento del rapporto delle persone, soprattutto dei giovani, col lavoro. Oggi le persone vogliono più qualità della vita, più tempo per se stessi e per la loro famiglia, quindi non è un problema solo di salario, è anche un tema di condizioni di lavoro. Credo che questo vada affrontato in maniera prioritaria da qualsiasi riforma che venga fatta oggi in Italia».