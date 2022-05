Manfredi: «A Napoli la raccolta differenziata va bene, incivili buttano gli ingombranti per strada»

«La raccolta va abbastanza bene, una delle difficoltà che ci sono è costituita dagli ingombranti rispetto al quale c'è un tema organizzativo e non possono essere raccolti in maniera ordinaria perché si confondono con il rifiuto che va nelle strutture di trattamento e le blocca». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito allo stato della raccolta dei rifiuti in città sottolineando che «c'è anche molta inciviltà perché se si gira per Napoli si trovano sedie, materassi, mobili e soprattutto nei cambi di stagione si cambiano le camerette e poi stanno per strada».

Il sindaco ha tuttavia evidenziato che «va anche migliorata la possibilità per i cittadini di poter chiamare Asia per liberarsi degli ingombranti. Nel piano industriale ci sarà anche una parte dedicata a questo». Per quanto riguarda il concorso per nuove assunzioni in Asia, Manfredi ha riferito che la procedura «sta andando avanti e ci auguriamo che possa perfezionarsi prima dell'estate».