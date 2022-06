Rapporto Sud 2022, Manfredi: «Lavoriamo alla riorganizzazione delle aziende partecipate»

«Stiamo lavorando sulla riorganizzazione delle aziende, sia dal punto di vista manageriale che dirigenziale». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del rapporto Sud 2022, studio di Utilitalia e Svimez.

«È fondamentale che ci siano delle aziende organizzate che abbiano un'organizzazione del lavoro moderna, le risorse giuste sia per forza lavoro che competenze tecniche - ha spiegato - ma che siano anche strutturate per completare il ciclo, sia dei rifiuti con la realizzazione dei nuovi impianti, noi abbiamo sbloccato l'impianto di compostaggio di San Giovanni a Teduccio, sia per quanto riguarda il ciclo dell'acqua dove abbiamo intenzione di organizzare bene il servizio, anche di fognature, e poi entrare anche nella gestione dei depuratori».