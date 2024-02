​Manfredi, condivisibile richiamo Mattarella a toni istituzionali

«Condivido che è molto importante, in questa fase politica complessa dove ci avviciniamo a elezioni importanti come le Europee, che il dibattito politico - che può e deve essere anche aspro - poi non trascenda perché questo determina conflitti che poi si trasferiscono nella società. E questo è un rischio che non dobbiamo correre».

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine di un convegno sulla autonomia differenziata in corso a Napoli, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un parere sul monito di ieri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Per cui sì a un dibattito forte - la posizione ribadita da Manfredi - ma sempre nell'alveo delle relazioni istituzionali. Credo sia un appello, quello del Presidente, che va a tutti. Mi auguro - ha aggiunto - che si ritorni alle normali relazioni istituzionali fondamentali per tutelare gli interessi dei cittadini i quali vogliono che si facciano le cose, che si garantiscano i servizi e vadano avanti gli investimenti».