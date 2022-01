Manfredi nomina Domenico Ruggiero nuovo amministratore unico di Asia

È Domenico Ruggiero il nuovo amministratore unico di Asia, azienda del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città. Ruggiero è stato nominato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che nel corso dell'assemblea totalitaria dei soci ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione, le ha accettate e ha provveduto alla nomina dell'amministratore unico.

La scelta è caduta su Ruggiero «al fine di garantire la continuità nella gestione ordinaria e straordinaria in un settore di assoluta importanza strategica per i suoi riflessi su salute e ambiente, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del presidente e dei consiglieri di Amministrazione».