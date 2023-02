Manfredi: ridare una reputazione ​alla pubblica amministrazione

«Ridare reputazione alla pubblica amministrazione perché in passato troppo spesso è passata l'equazione dipendenti pubblici uguale fannulloni o raccomandati». È la necessità espressa dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel corso del convegno sulla selezione dei dirigenti pubblici in corso a Caserta e organizzato da Sna.

Manfredi ha ricordato la collaborazione tra Comune e Sna anche per il nuovo concorso del Comune riservato a 50 posizioni dirigenziali: «Noi abbiamo fatto adesso un nuovo concorso per i nostri dirigenti - ha osservato il sindaco - ed abbiamo un accordo con la Sna, che sihnifica che nel momento in cui vengono assunti dopo le selezioni che si stanno completando con il Formez, ci sarà un piano di formazione molto specifico che partirà nel giro di qualche mese e che mira proprio a fare acquisire ai nuovi dirigenti sia competenze in ambito manageriali e di gestione dei processi, sia di organizzazione della gestione dei processi. Portare avanti i progetti del Pnrr è indispensabile e necessario per una pubblica amministrazione più efficiente».