Siamo al rush finale tutte le caselle sono state riempite: la tornata elettorale dove si è votato in sei grandi comuni come Firenze e Bari - dove si andrà al ballottaggio - e le Europee che hanno premiato possibili avversari che ora sono volati a Bruxelles premiati dalle urne.

Tra sei giorni - nella sostanza - si saprà se il sindaco Gaetano Manfredi sarà il successore di Antonio Decaro alla presidenza dell’Anci. Di sicuro l’ex rettore e ministro è in primissima fila. A quella poltrona ci tiene molto, un obiettivo sul quale sta lavorando da oltre un anno, tempo che gli è servito per tessere la tela delle alleanze in Anci. E per mettere a punto anche il patto fra le tre grandi città metropolitane: Roma, Milano e Napoli. Martedì 18 si riunirà il Consiglio nazionale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia a Roma e il primo punto all’ordine del giorno è «l’informativa del Presidente sulle tematiche di carattere generale». È il passo d’addio di Decaro che decadrà automaticamente dall’incarico appena sarà formalizzata la sua elezione a Bruxelles cioè fra un paio di settimane. E Manfredi martedì sarà in prima fila ad ascoltare il suo amico Decaro al quale ha tirato la volata a Napoli. «Ho dato la mia disponibilità per l’Anci purché il mio nome sia unitario» il pensiero del sindaco. E l’esito delle elezioni Europee gli ha dato una ulteriore spinta.

La tavola è apparecchiata, Decaro è il principale sponsor di Manfredi, tra i due c’è amicizia oltre che sintonia politica. Non a caso Manfredi ha salutato l’elezione dell’ex sindaco di Bari dicendo che «sono i sindaci l’anima del centrosinistra». Manfredi si è mosso molto in queste settimane in chiave Anci e ha avuto un incontro con Dario Nardella sindaco uscente di Firenze anche lui eletto al Parlamento Europeo. Si sa che l’Anci è territorio del centrosinistra, la stragrande maggioranza dei primi cittadini è a guida Pd. E Decaro e Nardella - dopo 10 anni trascorsi in Anci - hanno un peso politico importante nell’Associazione dei Comuni. Porteranno a Bruxelles le istanze dei Municipi. A Firenze al ballottaggio ci va Sara Funaro fedelissima di Nardella, a Bari Vito Leccese fedelissimo di Decaro.

Se vincessero per Manfredi sarebbero altri due grandi elettori. Paradossalmente - Manfredi - potrebbe avere qualche problema in Campania. Il presidente di Anci Campania è Carlo Marino, deluchiano, vicino al presidente della Regione. Che però proprio a Salerno l’estate scorsa non ebbe problemi a dire che avrebbe appoggiato Manfredi nella corsa all’Anci. Manfredi è convinto che Marino non creerà problemi: non ha in mano nessuna una golden share. Manfredi è anche sindaco della Città metropolitana dove ci sono ben 92 comuni che non è roba di poco conto. Il sindaco è visto come figura istituzionale perché non ha nessuna tessera di partito pur essendo chiaro quale è il suo campo politico. E convincere i primi cittadini del centrodestra a sostenerlo non dovrebbe essere un’impresa difficilissima. Nemmeno dopo la vittoria del “campo largo” - a Napoli in particolare - di cui proprio Manfredi è un teorico, ha guastato il clima di collaborazione. Alla domanda se con questa affermazione si sarebbe complicato il rapporto con l’esecutivo a guida Giorgia Meloni, Manfredi non ha avuto esitazioni: «Il rapporto è istituzionale è buono e corretto: anzi deve ancora meglio, questo l’obiettivo». In questo scenario Manfredi tenterà di diventare sindaco dei sindaci con un programma chiaro e snello che trova i sindaci d’accordo: «Dare più poteri ai sindaci» cioè uscire dalla trappola «dell’autonomia differenziata che porta a un centralismo regionale» e far gestire i fondi direttamente ai Municipi. E più poteri sulla sicurezza.

Si sono man mano defilati. Sullo sfondo Beppe Sala, del Pd, sindaco di Milano termina la sua mission a Milano tra due anni. Ma non convincerebbe i sindaci delle altre grandi città, questo trapela dal quartier generale Anci e dem. Matteo Lepore sindaco di Bologna molto amico di Manfredi che sull’Anci si è confrontato con l’ex rettore qualche settimana fa. Molto radicale nelle sue posizioni antigovernative aggregherebbe poco e la sensazione che Manfredi da Lepore potrebbe essere sostenuto. Quindi Stefano Lo Russo sindaco di Torino anche lui del Pd è uno degli antagonisti, ma le sue quotazioni sono in calo. I big del Pd pensano che Manfredi dia più garanzie sotto il profilo del dialogo istituzionale poi il Pd al sud alle Europee ha vinto e Manfredi e Napoli sono il simbolo della vittoria. Infine il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, che è alle prese con il Giubileo si è tirato fuori. Manfredi a oggi, sostanzialmente, avrebbe la strada spianata.