Manfredi sindaco, Consiglio comunale spezzatino con quattro gruppi da tre componenti

Non solo il lavoro per mettere a punto la squadra di governo. Gaetano Manfredi e il suo staff tengono alta l'attenzione anche per trovare gli equilibri giusti in consiglio comunale. La maggioranza di Manfredi è sì molto forte, ma anche molto frammentata. Gli eletti con le liste del neo primo cittadino sono ventotto. Ma soltanto tre gruppi sono già formati: Partito democratico (sei consiglieri), Movimento 5 Stelle (cinque) e Manfredi sindaco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati