Manfredi sindaco di Napoli, nuova missione nella Capitale: decisivo il vertice al Mef

Una legge ad hoc per Napoli ha ancora una viuzza aperta, per dare al sindaco Gaetano Manfredi la possibilità di iniziare il suo governo per Napoli in maniera meno problematica e anche per puntellare una coalizione che ha firmato il Patto per Napoli e che deve dare anche risposte politiche. Manfredi non perde occasione per fare pressing. Ieri la sua missione romana è stata a casa di Goffredo Bettini, esponente di spicco del Pd e guru...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati