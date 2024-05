Manfredi tra De Luca e il ruolo di Napoli: «Centrale in Europa e nel Mediterraneo»

«Io sono sempre concentrato sulle cose da fare. Penso che dobbiamo evitare di entrare in polemiche che alla fine non portano a un risultato concreto». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi a margine degli incontri promossi dal quotidiano Domani, in merito alle dichiarazioni di ieri del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Napoli - ha precisato il sindaco - ha sofferto troppi anni di dibattito improduttivo. Noi oggi abbiamo la necessità di lavorare sulle grandi infrastrutture, sulle grandi opere di cui ha bisogno la città e la sua area metropolitana, perché noi dobbiamo pensare a tutta l'area metropolitana per creare quelle condizioni di sviluppo che sono necessarie per il Mezzogiorno e per la nostra regione». «Napoli - ha concluso - è la grande città trainante, quindi sono concentrato al 100 per cento sulla città, sulla necessità di dialogo che ha la città per poter realizzare le prospettive di sviluppo di cui ha bisogno ed è quindi su quello sto lavorando. Penso che stiamo raggiungendo risultati importanti, affrontando tematiche che sono bloccate da decenni, ad esempio il caso di Bagnoli è una di quelle e quindi non mi faccio distrarre da altro».

Il cambio di paradigma col passato è evidente: «È molto importante che si sia ritornati in questa prospettiva di una Napoli che non guarda a se stessa ma guarda alla dimensione europea ed euro mediterranea. Perché è il luogo naturale nel quale Napoli può dare un contributo, può avere una funzione molto importante per l'Europa, come grande ponte verso l'Africa, verso il Mediterraneo allargato e poi può anche svilupparsi in una dimensione internazionale», ha chiosato il sindaco a margine dell'incontro su «Il futuro del Sud e del Mediterraneo».