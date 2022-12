Manfredi: spariti i fondi per i trasporti, tutti a Roma e zero a Napoli e Milano

«In questa manovra c'è poco per i Comuni e l'Anci lo ha detto in modo molto chiaro». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la Finanziaria del Governo Meloni. Il primo cittadino ha sottolineato che «i Comuni hanno avuto un aggravio dei costi per l'energia, dei costi dell'inflazione che determina un incremento dei costi e dunque è come se fosse un taglio, e anche il nuovo contratto per il personale determina un aumento del costo del personale. Nella manovra non ci sono risorse in più per i Comuni».

Non solo. «Nel Def c'era un impegno per un ulteriore finanziamento per i trasporti per la nostra città, ma nella Finanziaria queste risorse non ci sono perché sono state date tutte a Roma invece che dividerle tra Roma, Napoli e Milano. Ora c'è un emendamento di alcuni parlamentari a cui abbiamo collaborato, ma ci aspettiamo attenzione verso il Sud e verso Napoli e la sua area metropolitana affinchè continuino politiche di investimento». A margine del Consiglio comunale, il sindaco ha sottolineato che «si sta facendo un percorso virtuoso e le politiche di investimento sono fondamentali per migliorare i trasporti anche perchè la qualità della vita è fatta anche dalle infrastrutture che riusciamo a dare alla cittadinanza». Da qui l'appello di Manfredi «a tutti i parlamentari eletti sul nostro territorio, sia di maggioranza che di opposizione, affinché mettano sempre prima la nostra città e l'area metropolitana rispetto agli impegni del Governo».