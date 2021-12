Ordinanza Campania, Manfredi: «Situazione complicata, serve prudenza»

«Questo è uno spazio importante e un passo alla volta riusciremo ad aprire una nuova stagione per la città fatta di cose concrete». Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, in occasione dell'inaugurazione del centro giovanile Asterix nell'area orientale della città.

«Partiremo da questo luogo per rafforzare tutte le realtà di questo territorio - ha aggiunto - che ha bisogno di azioni fatte di valorizzazione degli spazi pubblici e del verde. Qui vicino c'è il Parco Troisi chiuso da tanti anni e stiamo lavorando per dare una prospettiva di ristrutturazione e di rimessa a disposizione della cittadini». Manfredi ha evidenziato che «riqualificare i territorio è una delle nostre priorità e lo faremo partendo dalle cinta del centro storico. È uno sforzo importante che metteremo in campo progressivamente».

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Comune di Napoli, l’ultimatum a migliaia di creditori: meno... LA MOBILITÀ Galleria Vittoria riaperta a Napoli: «Lungomare pedonale ma in... LA MOBILITÀ La Galleria Vittoria di Napoli riapre, Manfredi: «Presto altre...

«Ci troviamo davanti a una situazione complicata, è chiaro che la pandemia sta avanzando e se guardiamo il resto d'Europa ci accorgiamo che la situazione è molto critica e dunque ci vuole molta prudenza e impegno da parte di tutti». Così il sindaco ha commentato l'ultima ordinanza emessa dalla Regione Campania in materia di restrizioni per arginare la diffusione del Covid.

LEGGI ANCHE Napoli, la Floridiana al Vomero riapre con Manfredi

Manfredi ha sottolineato che «come Comune, di concerto con la prefettura, ce la stiamo mettendo tutta per fare in modo che si possa garantire la fruizione degli spazi in sicurezza ma è ovvio che ci sono delle difficoltà per alcuni settori delle attività produttive e pertanto mi auguro che anche con il supporto del governo si possano trovare delle forme di sostegno per fare in modo che queste realtà, che hanno già tanto pagato il prezzo della pandemia, possano superare anche questa fase critica».

Da sindaco infine un invito alla popolazione napoletana alla collaborazione: «Invito tutti i cittadini a vaccinarsi, bisogna tutti vaccinarsi e seguire le regole di sicurezza indossando le mascherine e distanziamento e così riusciremo ad avere un periodo festivo più sereno e a difenderci da questa recrudescenza del virus».