«Nel nuovo anno partiremo con un grande progetto sulla transizione ecologica della città di Napoli che rappresenterà anche un modo di approcciare in maniera integrata a questo tema che costituisce una grande sfida soprattutto in un territorio come il nostro la cui area metropolitana conta 3 milioni di abitanti». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione di un convegno promosso dai periti industriali.

Manfredi ha sottolineato che è necessario «non solo mettere al centro del dibattito la produzione di energia utilizzando le rinnovabili ma anche creare la partecipazione sociale a questo processo per fare in modo che la transizione diventi anche strumento per creare nove opportunità di comunità». Il sindaco ha posto l'accento sull'importanza di «coniugare transizione ecologica ed equità: è questa la grande sfida che abbiamo davanti perché il tema della sostenibilità non deve essere un'opportunità per aumentare i divari ma per ridurli.

Oggi viviamo l'aumento del costo delle fonti energetiche e di conseguenza i cittadini vivono la transizione ambientale immaginando che l'unica ricaduta sia l'incremento della bolletta, invece dobbiamo dimostrare che la transizione è momento di miglioramento delle condizioni di vita soprattutto per le fasce più deboli altrimenti corriamo il rischio di un conflitto sociale».