Manfredi, incidente social: twitta una foto con Licia Ronzulli e Attilio Fontana, poi rimosso

Un tweet del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dove Licia Ronzulli, parlamentare di Forza Italia compare in foto assieme al presidente della Lombardia Attilio Fontana, definito «l'amico, l'uomo politico, onesto e preparato, fianco a fianco come sempre» scatena i commenti in rete poi cancellati, come «'stamm' chicazz!!! Professore che sta fumando». È successo ieri sera, tra lo stupore e l'ilarità di chi leggeva, prima che qualcuno stamane se ne accorgesse e togliesse il tweet dal profilo del primo cittadino di Napoli.

S'è ipotizzato che i due esponenti politici avessero lo stesso social manager e che la pubblicazione fosse un mero errore ma fonti vicine al sindaco di Napoli hanno fatto sapere all'Adn che «i due esponenti politici - Manfredi e Ronzulli - non hanno lo stesso social media manager né una stessa società di comunicazione di riferimento».