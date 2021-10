Manfredi incontra i vertici dell'Unione indistriali: pronti a collaborare

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il presidente e il direttore generale dell'Unione Industriali, Maurizio Manfellotto e Francesco Benucci. Al centro dell'incontro, si legge in una nota, «il tema dello sviluppo della città da affrontare in uno spirito di piena collaborazione istituzionale».

Come? Proseguendo e perfezionando «le modalità del partenariato pubblico-privato al fine di cogliere le opportunità prospettate dal Pnrr per migliorare il contesto socio-economico dell'area metropolitana di Napoli contribuendo, di fatto, al processo di coesione del Paese come indicato anche dall'Unione europea. Comune è infatti la consapevolezza che dalla crescita di Napoli e dell'intero Mezzogiorno passa la ripresa dell'Italia».