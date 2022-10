Manifestazione per la pace a Napoli, De Luca rilancia: «Marcia su piazza del Plebiscito»

Cambio location: la manifestazione per la pace promossa a Napoli dal governatore campano Vincenzo De Luca si terrà a piazza Plebiscito e non a piazza Matteotti. Il giorno non cambia: l'appuntamento è per venerdì 28 ottobre. «Stiamo raccogliendo moltissime adesioni alla manifestazione, che non è partitica, ma per la pace» ha ribadito ieri durante la consueta diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione. Un De Luca double-face: da un lato pacifista, dall'altro spara a palle incatenate contro la premier in pectore Giorgia Meloni: «Ha fatto nient'altro che un'operazione Scilipoti, un'operazione di acquisto notturno di voti dei responsabili» riferendosi all'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, avvenuta anche grazie ai voti dell'opposizione. E poi riserva un colpo alla seconda carica dello Stato e uno al neo presidente della Camera Lorenzo Fontana: «Abbiamo avuto qualche vertigine nel passaggio dall'elegante sobrietà di Liliana Segre all'immagine di La Russa»; «L'elezione di Fontana? Non c'è limite al peggio».

De Luca, rispetto alla sua chiamata alla pace, ci ha tenuto a sottolineare: «Abbiamo lanciato la marcia per la pace, per fermare Putin, per fermare l'atomica, per impedire che la guerra ucraina evolva verso un conflitto nucleare. Ormai siamo arrivati al punto in cui si parla dell'uso dell'atomica da parte russa non più come ipotesi lontana ma come eventualità possibile. Avendo riconfermato la nostra piena solidarietà all'Ucraina, riteniamo che sia arrivato il momento per darsi degli obiettivi rispetto alla guerra. L'unica proposta dopo 7 mesi di conflitto - ha aggiunto - è quella che abbiamo avanzato noi, cioè costruire il cessate il fuoco in Ucraina e aprire un discorso di pace». Centinaia le adesioni che stanno arrivando a Palazzo Santa Lucia: Caritas, Ssc Napoli, le università della Campania, tra cui la Federico II, il Banco alimentare, la Comunità di Sant'Egidio, Cgil, Uil, il Forum del terzo settore, Unicef Campania e Air Campania. De Luca ha ricordato come la Campania «sia una delle regioni fra le prime tre d'Italia che ospita una comunità ucraina e profughi ucraini». «L'unica possibilità - ha spiegato ancora De Luca - è il cessate il fuoco, avendo l'ambizione di dare vita a un gruppo di lavoro che veda la presenza dei principali Stati del mondo, con il coinvolgimento di Cina e India, Paesi che possono esercitare una pressione sulla Russia rispetto a obiettivi di pace».

«Sono stati acquistati dei voti di senatori dell'opposizione. Quando si fanno queste operazioni trasformistiche - il j'accuse del governatore a Meloni - la base di persuasione al voto è il mercato politico». Ne ha per tutti: «Dobbiamo sperare che, eletto seconda carica dello Stato, La Russa perlomeno si decida a non andare in giro con la camicia e la panza da fuori del pantalone, per ragioni di estetica istituzionale». Sul leghista Fontana: «Si tratta di colui che ha detto che la spiritualità espressa da Putin può essere una luce per l'Occidente. Ho la sensazione che questo sia nulla rispetto a quando sarà comunicata la formazione del nuovo Governo. Se questa è l'anticipazione della nuova stagione politica, stiamo freschi». «De Luca si scopre pacifista ed impegna 300mila euro della Regione per le sue amenità. È ridicolo, non sa più a che Santo votarsi per distogliere l'attenzione dai suoi fallimenti: Sanità al collasso, trasporti pubblici inesistenti, dissesto idrogeologico che sommerge di fango i territori alle prime piogge. Un disastro totale per il quale i cittadini vorrebbero marciare contro di lui. Tutti aneliamo alla pace ma la sua strumentale manifestazione è solo una marchetta», è l'accusa del senatore Antonio Iannone, commissario regionale di FdI.