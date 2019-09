Ecco il manifesto di Accadia, il decalogo del Sabato delle Idee

Venerdì 6 Settembre 2019, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 11:59

Ricerca scientifica, nuove tecnologie, turismo e sostenibilità ambientale e sociale. Sono i pilastri del «Manifesto di Accadia» un decalogo di idee e proposte per lo sviluppo del Mezzogiorno assemblato dalla Fondazione Salvatore e da «Il Sabato delle Idee», il laboratorio fondato dallo scienziato Marco Salvatore che mette insieme da oltre dieci anni alcune delle grandi eccellenze meridionali in campo scientifico, accademico e culturale.La presentazione del Manifesto (già online su www.fondazionesalvatore.it/manifestodiaccadia) si svolgerà sabato 7 settembre a partire dalle 10 nella sala consiliare del Comune di Accadia, borgo medievale pugliese del Subappennino dauno incastonato tra Campania, Basilicata e Molise, dove nel 2004 è nata l'idea della Borsa di Studio e Lavoro «Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore», ideata dalla famiglia Salvatore e rivolta ai giovani accadiesi per favorire la possibilità di seguire percorsi di alta formazione universitaria o professionale.Proprio la consegna dei premi della sedicesima edizione della «Borsa Salvatore» ad opera di Franco Salvatore, professore emerito di Biochimica all'Università Federico II di Napoli e del Sindaco di Accadia, Pasquale Murgante, aprirà la mattinata e farà da prologo alla presentazione del Manifesto di Accadia. Dieci punti per il futuro del Mezzogiorno e dei suoi giovani attorno ai quali la Fondazione Salvatore ha raccolto già l'adesione di oltre venti sindaci di Puglia e Campania (da Ariano Irpino ad Orsara di Puglia, da Bovino a Trevico) e di numerosi Rettori delle Università del Mezzogiorno con in testa il presidente e il vicepresidente della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Gaetano Manfredi e Lucio d'Alessandro.«I comuni del Mezzogiorno - spiega Marco Salvatore, presidente della Fondazione Salvatore - sono pieni di storia e di memoria, ma rischiano di svuotarsi sempre di più di giovani e di futuro. Ai ritmi che conosciamo potrebbe non bastare un secolo per allineare il Sud ed il Nord e sappiamo che può essere sufficiente un solo decennio di inerzia per segnare in modo irreversibile il destino del Mezzogiorno. Per queste ragioni chiediamo di sostenere, razionalizzare e sviluppare le idee raccolte nel Manifesto di Accadia che presenteremo anche al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del quale abbiamo apprezzato il grande occhio di riguardo per il Sud e per i suoi rappresentanti che ha ispirato la composizione della sua nuova compagine di governo anche con un impegno specifico sui temi nevralgici dell'innovazione».